Час-Тайм. Америку не залякати, - Байден про напади в Кабулі
В ефірі Час-Тайм. Напади в Кабулі: Президент Байден пообіцяв покарати відповідальних за атаку і заявив, що Америку не залякати. У багатьох країнах очікують, що потік афганських шукачів притулку зростатиме. Що очікує афганських біженців? Як путч 1991-го привів у рух події, які змінили хід історії. Українська громада Чикаго відзначає 30 річчя незалежності України.
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