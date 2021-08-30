ЄС виключив США з переліку країн, звідки вважається безпечним в’їзд до блоку через COVID-19

ЄС виключив США та ще п’ять з переліку країн, звідки вважається безпечним в’їзд до блоку через рівень поширення COVID-19. Інші країни, які виключили зі «списку безпечних» - Косово, Ізраїль, Чорногорія, Ліван і Північна Македонія. Таке рішення в понеділок прийняла Рада ЄС.

«Після перегляду відповідно до рекомендації відносно поступового скасування тимчасових обмежень на несуттєві подорожі до Європейського Союзу, Рада оновила список країн та особливих адміністративних районів та інших утворень та територій, для яких обмеження повинні бути скасовані. Зокрема, Ізраїль, Косово, Ліван, Республіка Північна Македонія та Сполучені Штати вилучені з цього списку», - йдеться в повідомленні Ради ЄС, розміщеній на її сайті.

Рішення Брюсселя є рекомендаційним, бо кожна країна ухвалює свої правила, але все одно громадяни з країн, які не включені в цей «безпечний список», стикатимуться з додатковими перешкодами при в’їзді в ту чи іншу державу.

Щоб потрапити в «безпечний список» ЄС, поріг захворюваності має становити 75 випадків інфікування на 100 000 осіб за останні два тижні. У Сполучених Штатах рівень інфікування є вищим від цього показника. Крім того, Сполучені Штати значною мірою залишаються закритими для європейців, попри тиск з боку лідерів ЄС.

В матеріалі використані джерела Ради ЄС.

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