Час-Тайм. Чого очікувати від візиту Зеленського в США?

В ефірі Час-Тайм. Білий Дім підтвердив що зустріч президентів Байдена та Зеленського у Вашингтоні відбудеться 1 вересня. Чого чекати і чого не варто очікувати від візиту Володимира Зеленського у США – оцінки американських експертів та посадовців. Увага у США сьогодні зосереджена на ситуації в Афганістані. Канадське видання The Globe and Mail розповідає про сміливі дії українських військових, завдяки яким вдалося евакуювати з Кабула афганських перекладачів. США засудили усі випадки насильницьких зникнень людей та закликали відповідальні уряди сприяти їхньому визволенню цих людей. Протягом вихідних у кількох містах США українська громада провела святкування з нагоди 30 річниці Незалежності України. Як святкували у Чикаго та штаті Колорадо.