Час-Тайм. Чого очікувати від візиту Зеленського в США?
В ефірі Час-Тайм. Білий Дім підтвердив що зустріч президентів Байдена та Зеленського у Вашингтоні відбудеться 1 вересня. Чого чекати і чого не варто очікувати від візиту Володимира Зеленського у США – оцінки американських експертів та посадовців. Увага у США сьогодні зосереджена на ситуації в Афганістані. Канадське видання The Globe and Mail розповідає про сміливі дії українських військових, завдяки яким вдалося евакуювати з Кабула афганських перекладачів. США засудили усі випадки насильницьких зникнень людей та закликали відповідальні уряди сприяти їхньому визволенню цих людей. Протягом вихідних у кількох містах США українська громада провела святкування з нагоди 30 річниці Незалежності України. Як святкували у Чикаго та штаті Колорадо.
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серпень 27, 2021
Час-Тайм. Америку не залякати, - Байден про напади в Кабулі
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серпень 26, 2021
Час-Тайм. Головне про вибухи в Афганістані та ситуацію з евакуацією
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серпень 25, 2021
Час-Тайм. Погіршення ситуації з безпекою в столиці Афганістану
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Час-Тайм. Світ, разом з Україною, відзначає 30 річницю незалежності
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Час-Тайм. ПП-2, Навальний: про нові санкцій проти Росії