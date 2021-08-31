США демілітаризували залишене в Афганістані військове обладнання

Частину військового обладнання, яке американські військові не змогли вивезти з Афганістану, вони «демілітаризували». Про це генерал армії США Кеннет Маккензі розповів на брифінгу 30 серпня.

За словами військового посадовця, частину обладнання американська армія вивезла.

Маккензі нагадав про ракетний обстріл аеропорту Кабула, який стався напередодні – по летовищу випустили п’ять ракет. За його словами, ракети змогли перехопити американські протиракетні системи, які працювали «до останньої хвилини».

«Це складна процедура – складна та витратна за часом – зламати такі системи. Тому ми демілітаризували ці системи так, щоб їх ніколи не змогли використати знову. І… ми відчували, що важливіше захистити війська, ніж повернути ці системи назад», – розповів він.

За словами Маккензі, військові позбавили військового призначення до 70 бронемашин із посиленим протимінним захистом, а також 27 військових джипів, якими «вже ніколи не кермуватимуть». Крім того, додав він, у аеропорту Гаміда Карзая в Кабулі залишилися стояти загалом 73 американських літаків.

«Ці повітряні судна ніколи більше не літатимуть після нашого виходу. Ними ніколи ніхто не зможе управляти. Більшість із них і до цього не надавалися до місій, але на них вже точно не можна буде більше літати», – сказав генерал.

Сполучені Штати 31 серпня завершили виведення своїх військ з Афганістану, таким чином поклавши край своїй присутності в цій країні, яка тривала 20 років.

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