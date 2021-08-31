Останній військовий США полишив Афганістан, звершивши «найтривалішу війну»

Сполучені Штати Америки опівночі з неділі на понеділок 31 серпня завершили евакуацію з кабульського аеропорту, що називають закінченням американської участі у найтривалішій війні.

Військова місія закінчилася. Почалася нова дипломатична місія.

Начальник центрального командування США генерал Франк Маккензі повідомив, що починаючи з 14 серпня літаки США та інших країн міжнародної коаліції вивезли з Афганістану понад 123 000 цивільних іноземців та афганців.

Сили ісламістського руху Талібан, які контролюють майже всю територію Афганістану, святкували виведення американських військ стріляниною в нічне небо над Кабулом.

У Вашингтоні кажуть, що в Афганістані ще залишилися можливо більше сотні американських громадян і висловлюють сподівання, що вони зможуть вибратися з країни.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що розпочався новий етап: «Військова місія закінчилася. Почалася нова дипломатична місія».

«Ми вважаємо, в Афганістані ще залишається невелика кількість американців - менше двохсот, які хочуть звідти виїхати… Ми активно намагалися евакуювати й переселити афганців, які з нами співпрацювали й опинилися під загрозою. Багатьох ми вивезли, але багато ще залишаються там. Ми і далі будемо їм допомагати. Наше зобов’язання не має крайнього терміну», - заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Рада безпеки ООН з ініціативи США, Великобританії та Франції поширила заклик, щоб Талібан дозволив людям виїздити з країни, зокрема відновивши якомога швидше цивільні рейси з кабульського аеропорту.

Більшість країн світу ще не визнали владу Талібану в Афганістані законною.

За майже 20 років іноземної військової присутності в Афганістані загинули понад 3 500 військових з країн міжнародної коаліції, принаймні 2 400 з них були американці і ще понад 20 000 військових зазнали поранень.

З цей час загинули приблизно 240 000 афганців.

Головні дати:

12/09 2001 - Після нападів 11 вересня у США, в результаті яких загинули майже 3000 людей, країни НАТО оголосили про готовність долучитися до захисту США на підставі 5 статті Вашингтонського договору.

7/10 2001 - Коли Талібан відмовився видати Осаму Бін Ладена і закрити табори Аль-Каїди, США та країни НАТО й партнери альянсу почали бомбардування в Афганістані, а через два тижні почалися наземні операції.

13/11 2001 - Талібан відступив з Кабула.

14/11 2001 - Рада безпеки ООН резолюцією 1378 закликала до створення перехідного уряду в Афганістані і запросила країни ООН відрядити туди миротворчі сили.

04/01 2004 - Затверджена нова конституція Афганістану.

29/10 2004 - Осама Бін Ладен у записаному відеозверненні визнав відповідальність за теракти 11 вересня у США і погрожує Заходу новими нападами.

18/09 2005 - В Афганістані відбулися парламентські вибори.

17/02 2009 - Президент Барак Обама відряджає в Афганістан додаткових американських військових для протидії активізації бойовиків на півдні країни.

20/08 2009 - Президентські вибори в Афганістані затьмарені нападами Талібану, затягування з підрахунком голосів і звинуваченнями про фальсифікації.

02/05 2011 - Осама Бін Ладен загинув в результаті операції військових США у Пакистані.

31/12 2012 - Оголошено, що 87% афганців живуть на територіях, де безпеку контролює афганська національна армія.

29/09 2014 - Переможцем президентських виборів в Афганістані став Ашраф Ґані.

29/02 2020 - Президент Трамп повідомив про підписання з Талібаном угоди, згідно з якою США виводять війська з Афганістану, а долю країни мають визначити переговори афганського уряду з Талібаном.

12/09 2020 - Уряд Афганістану почав у Катарі офіційні переговори про розділ влади з Талібаном.

14/04 2021 - США і союзники оголосили, що 1 травня починають виведення військ.

14/08 2021 - «Ще один рік, чи п’ять років військової присутності США нічого не змінили б, якщо афганські військові не можуть, або не хочуть мати свою країну», - сказав у спеціальній заяві щодо Афганістану президент США Джо Байден.

15/08 2021 - Президент Ашраф Ґані у Facebook написав, що полишив Кабул, щоб уникнути кровопролиття.

16/08 2021 - Талібан заявив, що досяг своєї мети, захопивши майже всю країну. Військові США перебрали під контроль аеропорт Кабула, щоб допомагати з евакуацією іноземців та афганських біженців на тлі хаосу і паніки в аеропорту.

30/08 2021 - За хвилину до опівночі за кабульським часом останній американський солдат, генерал-майор Крис Донаг’ю, полишив Афганістан, завершивши майже 20 річну військову присутність США в тій країні.

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