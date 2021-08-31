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Час-Тайм. Зеленський в США – головне про зустрічі та домовленості

Час-Тайм. Зеленський в США – головне про зустрічі та домовленості
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Час-Тайм. Зеленський в США – головне про зустрічі та домовленості

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В ефірі Час-Тайм. Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до США. Щойно Зеленський зустрівся у Пентагоні з міністром Оборони США. Про що у сфері безпеки домовляються Україна та США? «Військова місія закінчена»: головне про виведення військ США з Афганістану. Рада безпеки ООН схвалила резолюцію щодо Афганісту. США вимушено скоротили свою дипломатичну місію в Білорусі. Штати Каліфорнія та Невада оголосили надзвичайний стан в районах охоплених лісовими пожежами. Щасливе закінчення історії, яка могла стати трагедією: історія ветерана ІІ Світової війни зі США.

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