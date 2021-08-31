США продовжуватимуть боротися з тероризмом у світі там, де він є сьогодні, а не десятки років тому – Байден

Президент Байден під час звернення до нації з Білого дому вкотре захистив своє рішення вивести американські війська з Афганістану до 31 серпня:

«Минулої ночі, Сполучені Штати завершили війну в Афганістані. Найдовшу війну в американській історії. Ми завершили одну з найбільших повітряних евакуацій за всю історію, безпечно евакуювавши понад 120 тисяч людей. Ця цифра вдвічі більша, ніж очікували більшість експертів. Жодна нація ніколи цього не робила».



Байден додав, що від березня його адміністрація зверталась 19 разів до американців в Афганістані з попередженнями та пропозиціями допомогти залишити Афганістан.

«Після того, як ми почали евакуацію 17 днів тому, ми зробили перші звернення, проаналізували ситуацію та ідентифікували 5 тисяч американців, які раніше вирішили залишитись в Афганістані, але потім захотіли залишити країну», - сказав президент, додавши що їм вдалося евакуювати зрештою 5 з половиною тисяч американців та «тисячі афганських перекладачів», - сказав президент.

Разом з тим, він додав, що нині в країні вирішили залишитись від 100 до 200 американців, більшість з яких є подвійними громадянами.

Президент Байден сказав, що не погоджується з тим, що виведення американських військ з країни було невпорядкованим і повинно було початись раніше.

Президент пояснив своє рішення тим, що безпека Америки не була більше підсилена присутністю військових в Афганістані.

«Першочерговий обов’язок президента, на мою думку – це захистити Америку. Не від загроз 2001 року, а від загроз 2021 року та майбутніх…Коли я балотувався в президенти, я пообіцяв американцям завершити цю війну. Сьогодні я дотримався цієї обіцянки», - сказав президент.

Разом з тим, Байден пообіцяв продовжувати боротьбу з тероризмом по всьому світу, заявивши, що Сполучені Штати будуть переслідувати терористів там, де вони переховуються сьогодні, а не десятки років тому.

Він також визнав, що по всьому світові виникають нові виклики, у тому числі і виклики з боку Китаю та Росії, додавши, що нема чогось більшого, чого б побажали ці дві нації, ніж те, щоб «Сполучені Штати застрягли в Афганістані ще на десятиліття».

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