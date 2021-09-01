Час-Тайм. Зустріч Байдена і Зеленського у Білому Домі - деталі

В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден приймає у Білому Домі президента України Володимира Зеленського. Подробиці з Білого Дому – включення. Президент України та перша леді Олена Зеленська представили україномовний аудіогід у маєтку-музеї першого президента США Джорджа Вашингтона. Звернення Джо Байдена щодо Афганістану: що сказав президент американцям і як реагує на критику. З початком навчального року кількість випадків заражень на Ковід -19 серед дітей та підлітків у США різко зросла, повідомляють місцеві влади. У Техасі набув чинності новий закон, який майже повністю забороняє аборти після 6 тижнів вагітності.