Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Зустріч Байдена і Зеленського у Білому Домі - деталі

Час-Тайм. Зустріч Байдена і Зеленського у Білому Домі - деталі
Embed
Час-Тайм. Зустріч Байдена і Зеленського у Білому Домі - деталі

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден приймає у Білому Домі президента України Володимира Зеленського. Подробиці з Білого Дому – включення. Президент України та перша леді Олена Зеленська представили україномовний аудіогід у маєтку-музеї першого президента США Джорджа Вашингтона. Звернення Джо Байдена щодо Афганістану: що сказав президент американцям і як реагує на критику. З початком навчального року кількість випадків заражень на Ковід -19 серед дітей та підлітків у США різко зросла, повідомляють місцеві влади. У Техасі набув чинності новий закон, який майже повністю забороняє аборти після 6 тижнів вагітності.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG