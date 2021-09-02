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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Головне про зустріч Зеленського і Байдена

Студія Вашингтон. Головне про зустріч Зеленського і Байдена
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Студія Вашингтон. Головне про зустріч Зеленського і Байдена

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Головне про зустріч Джо Байдена та Володимира Зеленського. Президент України та перша леді Олена Зеленська напередодні представили у маєтку першого президента США Джорджа Вашингтона - Маунт-Вернон україномовний аудіогід цієї садиби. З початком навчального року кількість випадків заражень на Ковід -19 серед дітей та підлітків у США різко зросла, повідомляють місцеві влади.

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