Студія Вашингтон. Головне про зустріч Зеленського і Байдена

Сьогодні в Студії Вашингтон. Головне про зустріч Джо Байдена та Володимира Зеленського. Президент України та перша леді Олена Зеленська напередодні представили у маєтку першого президента США Джорджа Вашингтона - Маунт-Вернон україномовний аудіогід цієї садиби. З початком навчального року кількість випадків заражень на Ковід -19 серед дітей та підлітків у США різко зросла, повідомляють місцеві влади.