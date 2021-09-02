Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Підсумки зустрічей Зеленського у Білому Домі та Конгресі

Час-Тайм. Підсумки зустрічей Зеленського у Білому Домі та Конгресі
Embed
Час-Тайм. Підсумки зустрічей Зеленського у Білому Домі та Конгресі

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Триває візит президента Зеленського до США. Українська делегація - у Каліфорнії. Підсумки політичних зустрічей Зеленського з президентом Байденом, урядовцями та конгресменами США. Члени групи підтримки України в Конгресі провели зустріч з Зеленським – ключові заяви. Головне про програму української делегації у Каліфорнії. Представники Міністерства цифрової трансформації України зустрілись у Вашингтоні із віце-президентом Google. США розкритикували рішення Росії не продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з Україною. Генсек ООН оприлюднив новий звіт про порушення прав людини в анексованому Криму. Наслідки проходження північно-східною частиною США залишків урагану Айда.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG