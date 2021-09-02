Час-Тайм. Підсумки зустрічей Зеленського у Білому Домі та Конгресі
В ефірі Час-Тайм. Триває візит президента Зеленського до США. Українська делегація - у Каліфорнії. Підсумки політичних зустрічей Зеленського з президентом Байденом, урядовцями та конгресменами США. Члени групи підтримки України в Конгресі провели зустріч з Зеленським – ключові заяви. Головне про програму української делегації у Каліфорнії. Представники Міністерства цифрової трансформації України зустрілись у Вашингтоні із віце-президентом Google. США розкритикували рішення Росії не продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з Україною. Генсек ООН оприлюднив новий звіт про порушення прав людини в анексованому Криму. Наслідки проходження північно-східною частиною США залишків урагану Айда.
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вересень 01, 2021
Час-Тайм. Зустріч Байдена і Зеленського у Білому Домі - деталі
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серпень 31, 2021
Час-Тайм. Зеленський в США – головне про зустрічі та домовленості
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серпень 30, 2021
Час-Тайм. Чого очікувати від візиту Зеленського в США?
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серпень 27, 2021
Час-Тайм. Америку не залякати, - Байден про напади в Кабулі
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серпень 26, 2021
Час-Тайм. Головне про вибухи в Афганістані та ситуацію з евакуацією
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серпень 25, 2021
Час-Тайм. Погіршення ситуації з безпекою в столиці Афганістану