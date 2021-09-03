Студія Вашингтон. Візит української делегації до Каліфорнії - головне

Сьогодні в Студії Вашингтон. Головне про візит української делегації до Каліфорнії. Про успіхи та амбіції української влади у розвитку технологічного сектору України Голосу Америки розповів Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Зокрема він повідомив, що обговорював з віце-президентом Google можливість розширення офісів Гугл та Ютюб в Україні. Щонайменше 15 людей загинуло, значні території від штату Мериленд до Мену затоплено – внаслідок проходження північно-східною частиною США залишків урагану Айда.