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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Візит української делегації до Каліфорнії - головне

Студія Вашингтон. Візит української делегації до Каліфорнії - головне
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Студія Вашингтон. Візит української делегації до Каліфорнії - головне

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Головне про візит української делегації до Каліфорнії. Про успіхи та амбіції української влади у розвитку технологічного сектору України Голосу Америки розповів Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Зокрема він повідомив, що обговорював з віце-президентом Google можливість розширення офісів Гугл та Ютюб в Україні. Щонайменше 15 людей загинуло, значні території від штату Мериленд до Мену затоплено – внаслідок проходження північно-східною частиною США залишків урагану Айда.

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