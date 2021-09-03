Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Президент України Зеленський завершив робочий візит до США

Час-Тайм. Президент України Зеленський завершив робочий візит до США
Embed
Час-Тайм. Президент України Зеленський завершив робочий візит до США

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Підсумки: як американські експерти оцінюють візит та якими бачатать майбутнє співпраці України та США? Про що Володимир Зеленський домовлявся у Каліфорнії і чому порівнював себе із Стівом Джобсом? Єнс Столтенберг звинуватив Росію у приховуванні справжньої кількості персоналу, який залучається до військових «Захід– 2021». Надіслати війська і важке озброєння: чому Росія відмовила у доступі спостерігачам ОБСЄ на Донбасі? Як американський кондитер модернізував рецепт солодкого хліба – Бабки, у США.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG