Час-Тайм. Президент України Зеленський завершив робочий візит до США
В ефірі Час-Тайм. Підсумки: як американські експерти оцінюють візит та якими бачатать майбутнє співпраці України та США? Про що Володимир Зеленський домовлявся у Каліфорнії і чому порівнював себе із Стівом Джобсом? Єнс Столтенберг звинуватив Росію у приховуванні справжньої кількості персоналу, який залучається до військових «Захід– 2021». Надіслати війська і важке озброєння: чому Росія відмовила у доступі спостерігачам ОБСЄ на Донбасі? Як американський кондитер модернізував рецепт солодкого хліба – Бабки, у США.
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