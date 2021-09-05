США вимагають від Росії звільнення Нарімана Джеляла та інших активістів – посольство

Посольство США в Україні відреагувало на затримання в окупованому Росією Криму десятків кримськотатарських активістів.

«Ми засуджуємо вчорашній арешт ФСБ Росії Нарімана Джеляла та інших кримськотатарських активістів. Росія повинна негайно звільнити цих активістів та всіх українських політв’язнів, яких вона утримує, і припинити політичні переслідування в Україні», – написали американські дипломати і додали хештег #КримЦеУкраїна.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «посиленням терору» обшуки і затримання жителів різних районів окупованого Росією Криму 3 і 4 вересня.

«Я закликаю партнерів «Кримської платформи» посилити тиск на Москву, змусити її відмовитися від боягузливої тактики і звільнити всіх незаконно затриманих», – мовиться у повідомленні.

Представники 21 правозахисної організації в Україні підписали термінову заяву через повідомлення про затримання активістів в Криму.

"3 та 4 вересня 2021 року співробітники ФСБ Російської Федерації провели 5 обшуків в окупованому Криму, після яких затримали і повезли у невідомому напрямку п’ятьох кримських татар: Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Нарімана Джеляла, Шевкета Усеїнова та Асана Ахтемова", - йдеться в заяві опублікованій на інтернет-сторінці Кримської правозахисної групи.

У Міністерстві закордонних справ раніше сьогодні повідомили про п’ятьох затриманих протягом 3-4 вересня в Криму: співробітники ФСБ вранці 3 вересня затримали Ельдара Одаманова, вночі 4 вересня – Азіза Ахтемова, Асана Ахметова і Шевкета Усеїнова, вранці 4 вересня після обшуків у нього вдома був затриманий заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

МЗС України висловило "рішучий протест у зв'язку з обшуками і затриманнями жителів різних районів в криму 3 і 4 вересня" і звернулось до Росії з вимогою звільнити затриманих.

"Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому Саміті Кримської платформи 23 серпня, а також чергові репресії Російської Федерації, спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу та витіснення його з тимчасово окупованого півострова", - йдеться в заяві міністерства.

В матеріалі використані джерела Посольства США в Україні та МЗС України.

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