Час-Тайм. Візит сенаторів США до України – головні заяви
В ефірі Час-Тайм. Росія та інші країни з аналогічними режимами мають відповідати за політично мотивовані арешти, - Крістіна Квін. Головне про візит сенаторів США до Києва. На суді в Нідерландах щодо МН17 почався новий етап - слухання родичів загиблих. Блінкен назвав "політично вмотивованими та ганебними" вироки, винесені Колесніковій та Знаку. Президент Байден у вівторок вирушить у Нью-Йорк та Нью-Джерзі, аби на власні очі побачити шкоду, яку завдав регіону ураган Айда. Більше 220 медичних наукових журналів закликали світових лідерів вжити надзвичайних заходів для подолання кліматичної кризи. Як в Сан-Дієго пройшов український фестиваль.
Випуски
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вересень 03, 2021
Час-Тайм. Президент України Зеленський завершив робочий візит до США
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вересень 02, 2021
Час-Тайм. Підсумки зустрічей Зеленського у Білому Домі та Конгресі
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вересень 01, 2021
Час-Тайм. Зустріч Байдена і Зеленського у Білому Домі - деталі
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серпень 31, 2021
Час-Тайм. Зеленський в США – головне про зустрічі та домовленості
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серпень 30, 2021
Час-Тайм. Чого очікувати від візиту Зеленського в США?
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серпень 27, 2021
Час-Тайм. Америку не залякати, - Байден про напади в Кабулі