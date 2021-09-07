Студія Вашингтон. Як у США реагують на вироки Колесніковій та Знаку
Сьогодні в Студії Вашингтон. Домогтися підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною і США. Таку мету озвучив, перебуваючи у Києві, глава делегації Конгресу США Ліндсі Ґрем. Росія та інші країни з аналогічними режимами мають відповідати за політично мотивовані арешти, заявила в інтерв’ю «Радіо Свобода» Крістіна Квін. Держсекретар США назвав "політично вмотивованими та ганебними" вироки, винесені білоруським опозиціонерам Марії Колесніковій та Максиму Знаку. Більше 220 медичних наукових журналів закликали світових лідерів вжити надзвичайних заходів для подолання кліматичної кризи.
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