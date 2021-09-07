Час-Тайм. Статус основного союзника США поза НАТО: які за і проти?

В ефірі Час-Тайм. З України до США прибув екіпаж українських моряків для тренувань на патрульному катері Island. Що може дати Україні статус основного союзника США поза НАТО? Аргументи за і проти. Верховна Рада України планує розглянути відповідне звернення до Конгресу США. Президент Джо Байден прибув у постраждалі від повені райони Нью-Йорка та Нью-Джерзі. Лісові пожежі в США: зростає занепокоєння щодо здоров'я мільйонів людей, які дихають забрудненим повітрям. Цього тижня США вшановують 20 річницю терактів 11 вересня. Спогади пожежника, який рятував від вогню будівлю Пентагону.