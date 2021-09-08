Час-Тайм. Хто відповідатиме за український напрямок в Держдепі США?
В ефірі Час-Тайм. В Держдепі США відбулись планові дипломатичні ротації - у Бюро Європейських та Євразійських справ змінились керівники низки напрямків. Блінкен та Маас розпочали переговори щодо спільного підходу до Талібану. Матеріал CNN щодо російських найманців та реакція в Україні – подробиці. Невидимі герої і жертви подій 11 вересня: історії мігрантів без документів, які розчищали завали. У США і Європі популярності набувають додатки, що пропонують винайняти приватний басейн. Як українці популяризують європейський футбол у США: історія дитячої футбольної академії у Чикаго.
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вересень 03, 2021
Час-Тайм. Президент України Зеленський завершив робочий візит до США
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вересень 02, 2021
Час-Тайм. Підсумки зустрічей Зеленського у Білому Домі та Конгресі
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вересень 01, 2021
Час-Тайм. Зустріч Байдена і Зеленського у Білому Домі - деталі
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