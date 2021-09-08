Час-Тайм. Хто відповідатиме за український напрямок в Держдепі США?

В ефірі Час-Тайм. В Держдепі США відбулись планові дипломатичні ротації - у Бюро Європейських та Євразійських справ змінились керівники низки напрямків. Блінкен та Маас розпочали переговори щодо спільного підходу до Талібану. Матеріал CNN щодо російських найманців та реакція в Україні – подробиці. Невидимі герої і жертви подій 11 вересня: історії мігрантів без документів, які розчищали завали. У США і Європі популярності набувають додатки, що пропонують винайняти приватний басейн. Як українці популяризують європейський футбол у США: історія дитячої футбольної академії у Чикаго.