Студія Вашингтон. Як українці заснували футбольну академію в Чикаго
Сьогодні в Студії Вашингтон. В Держдепі відбулись планові дипломатичні ротації. У Бюро Європейських та Євразійських справ змінились керівники низки напрямків. Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас розпочали переговори щодо спільного підходу до Талібану. Репортаж з Чикаго про дитячу футбольну академію, засновану вихідцями з України.
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