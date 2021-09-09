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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Як українці заснували футбольну академію в Чикаго

Студія Вашингтон. Як українці заснували футбольну академію в Чикаго
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Студія Вашингтон. Як українці заснували футбольну академію в Чикаго

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Сьогодні в Студії Вашингтон. В Держдепі відбулись планові дипломатичні ротації. У Бюро Європейських та Євразійських справ змінились керівники низки напрямків. Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас розпочали переговори щодо спільного підходу до Талібану. Репортаж з Чикаго про дитячу футбольну академію, засновану вихідцями з України.

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