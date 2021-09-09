Студія Вашингтон. Як українці заснували футбольну академію в Чикаго

Сьогодні в Студії Вашингтон. В Держдепі відбулись планові дипломатичні ротації. У Бюро Європейських та Євразійських справ змінились керівники низки напрямків. Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас розпочали переговори щодо спільного підходу до Талібану. Репортаж з Чикаго про дитячу футбольну академію, засновану вихідцями з України.