Час-Тайм. Як вберегти дітей від Ковід-19 в школі?

В ефірі Час-Тайм. Понад 250 тисяч дітей у США заразились на коронавірус у перший тиждень вересня. Як у США намагаються вберегти дітей від Ковід-19 на початку навчального року? Росія здійснила черговий раунд масових обшуків та арештів кримських татар. «Кримська платформа дасть можливість підняти на вищий рівень питання, щоб воно не залишалось на місцевому рівні», - представниця Меджлісу кримськотатарського народу в США. Лукашенко прибув з робочим візитом до Москви, де у нього відбувається зустріч з Путіним. «Це буде поверхова інтеграція, яка вже і так існує де-факто», - Віталій Шкляров. Як після терактів 11 вересня змінили заходи безпеки в аеропортах США?