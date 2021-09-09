Час-Тайм. Як вберегти дітей від Ковід-19 в школі?
В ефірі Час-Тайм. Понад 250 тисяч дітей у США заразились на коронавірус у перший тиждень вересня. Як у США намагаються вберегти дітей від Ковід-19 на початку навчального року? Росія здійснила черговий раунд масових обшуків та арештів кримських татар. «Кримська платформа дасть можливість підняти на вищий рівень питання, щоб воно не залишалось на місцевому рівні», - представниця Меджлісу кримськотатарського народу в США. Лукашенко прибув з робочим візитом до Москви, де у нього відбувається зустріч з Путіним. «Це буде поверхова інтеграція, яка вже і так існує де-факто», - Віталій Шкляров. Як після терактів 11 вересня змінили заходи безпеки в аеропортах США?
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Час-Тайм. Хто відповідатиме за український напрямок в Держдепі США?
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вересень 07, 2021
Час-Тайм. Статус основного союзника США поза НАТО: які за і проти?
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вересень 06, 2021
Час-Тайм. Візит сенаторів США до України – головні заяви
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Час-Тайм. Президент України Зеленський завершив робочий візит до США
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вересень 02, 2021
Час-Тайм. Підсумки зустрічей Зеленського у Білому Домі та Конгресі
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Час-Тайм. Зустріч Байдена і Зеленського у Білому Домі - деталі