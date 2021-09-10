Студія Вашингтон. Зустріч Лукашенка і Путіна - головне

Сьогодні в Студії Вашингтон. У відповідь на черговий раунд масових обшуків та арештів кримських татар, які Росія здійснила 8 вересня, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав країни-учасниці Кримської платформи терміново провести міждержавні консультації щодо ситуації в окупованому Криму. Лукашенко прибув з робочим візитом до Москви, де у нього відбувається зустріч з Путіним. 9 вересня сформований в Афганістані тимчасовий уряд надав згоду на виліт з Кабульського аеропорту першого комерційного рейсу компанії Qatar Airways. На борту - близько 200 іноземців, серед яких майже половина — громадяни США.