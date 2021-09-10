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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Зустріч Лукашенка і Путіна - головне

Студія Вашингтон. Зустріч Лукашенка і Путіна - головне
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Студія Вашингтон. Зустріч Лукашенка і Путіна - головне

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Сьогодні в Студії Вашингтон. У відповідь на черговий раунд масових обшуків та арештів кримських татар, які Росія здійснила 8 вересня, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав країни-учасниці Кримської платформи терміново провести міждержавні консультації щодо ситуації в окупованому Криму. Лукашенко прибув з робочим візитом до Москви, де у нього відбувається зустріч з Путіним. 9 вересня сформований в Афганістані тимчасовий уряд надав згоду на виліт з Кабульського аеропорту першого комерційного рейсу компанії Qatar Airways. На борту - близько 200 іноземців, серед яких майже половина — громадяни США.

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