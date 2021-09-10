Час-Тайм. Яку загрозу можуть нести навчання «Захід-2021»? - Експерти
В ефірі Час-Тайм. Україна є пріоритетом для США, - заступниця державного секретаря США Вікторія Нулад. США занепокоєні через "управлінську кризу" в "Нафтогазі", - речник Держдепу. У Росії та Білорусії 10 вересня розпочалась активна фаза військових навчань «Захід-2021». Яку загрозу ці навчання можуть нести для України та країн НАТО – оцінки експертів. Що можна зробити, аби білоруські біженці в Україні почувалися у безпеці? Інтерв’ю з цивільною дружиною Віталія Шишова. Як Нью-Йорк готується відзначати 20 річницю терористичних атак 11 вересня.
Випуски
-
вересень 09, 2021
Час-Тайм. Як вберегти дітей від Ковід-19 в школі?
-
вересень 08, 2021
Час-Тайм. Хто відповідатиме за український напрямок в Держдепі США?
-
вересень 07, 2021
Час-Тайм. Статус основного союзника США поза НАТО: які за і проти?
-
вересень 06, 2021
Час-Тайм. Візит сенаторів США до України – головні заяви
-
вересень 03, 2021
Час-Тайм. Президент України Зеленський завершив робочий візит до США
-
вересень 02, 2021
Час-Тайм. Підсумки зустрічей Зеленського у Білому Домі та Конгресі