Час-Тайм. Яку загрозу можуть нести навчання «Захід-2021»? - Експерти

В ефірі Час-Тайм. Україна є пріоритетом для США, - заступниця державного секретаря США Вікторія Нулад. США занепокоєні через "управлінську кризу" в "Нафтогазі", - речник Держдепу. У Росії та Білорусії 10 вересня розпочалась активна фаза військових навчань «Захід-2021». Яку загрозу ці навчання можуть нести для України та країн НАТО – оцінки експертів. Що можна зробити, аби білоруські біженці в Україні почувалися у безпеці? Інтерв’ю з цивільною дружиною Віталія Шишова. Як Нью-Йорк готується відзначати 20 річницю терористичних атак 11 вересня.