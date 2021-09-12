ФБР розсекретило перший документ, пов'язаний з розслідуванням атак 11 вересня 2001 року

Відповідно до указу президента Байдена ФБР оприлюднило перший документ, пов'язаний з розслідуванням агентством атак на США 11 вересня 2001 року та звинувачень на адресу уряду Саудівської Аравії у його підтримці викрадачів літаків.

Родичі жертв закликали Байдена пропустити меморіальні заходи, приурочені до 20-ї річниці терактів, якщо він не розсекретить документи, які, на їхню думку, покажуть, що влада Саудівської Аравії підтримувала змову.

Частково відредагований 16-сторінковий документ, опублікований ФБР, описує контакти між викрадачами літаків і саудівськими спільниками, але не містить свідчень причетності уряду в Ер-Ріяді до атак, в результаті яких загинуло близько 3 тисяч чоловік.

Саудівська Аравія давно заявляла, що не грала ніякої ролі в цих атаках. Посольство Саудівської Аравії у Вашингтоні не відповіло на прохання про коментар, направлене ввечері в суботу.

У заяві від 8 вересня посольство зазначило, що Саудівська Аравія завжди виступала за прозорість навколо подій 11 вересня 2001 року і вітала публікацію урядом США секретних документів, пов'язаних з терактами.

«Як показали попередні розслідування, включаючи діяльність Комісії з розслідування подій 11 вересня і публікацію так званих "28 сторінок", не було виявлено ніяких доказів, які вказують, що уряд Саудівської Аравії або його посадові особи заздалегідь знали про терористичну атаку або були якимось чином причетні до неї», - йдеться у заяві посольства.

15 з 19 викрадачів були вихідцями із Саудівської Аравії. Урядова комісія США не знайшла доказів того, що Саудівська Аравія безпосередньо фінансувала «Аль-Кайду», - угруповання, якій Талібан тоді надавав притулок в Афганістані. Вона залишила відкритим питання про те, чи могли бути причетними до фінансування окремі саудівські чиновники.

Сім'ї приблизно 2500 загиблих, понад 20 тисяч постраждалих, компанії і страхувальники подали судові позови проти Саудівської Аравії, вимагаючи мільярди доларів компенсації.

У заяві від імені організації «Об'єднані сім'ї жертв 11 вересня» (9/11 Families United) Террі Страда, чий чоловік Том загинув в результаті терактів, зазначила, що документ, опублікований ФБР в суботу, розвіяв будь-які сумніви щодо причетності Саудівської Аравії до терактів.

«Тепер таємниці саудівців розкриті, і королівству давно пора визнати свою роль своїх офіційних осіб у вбивстві тисяч людей на американській землі», - йдеться в заяві.

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