Байден вшанував пам'ять жертв 11 вересня, відвідавши всі три об'єкти нападів терористів

Президент США Байден віддає данину пам'яті загиблим в терактах 11 вересня 2001-го року. Він відвідав усі три меморіали зведені в місцях, де розбилися викрадені терористами літаки - в Нью-Йорку, біля будівлі Пентагону у передмісті Вашингтона, Арлінгтоні, та у місті Шенксвільћ, штат Пенсильванія.

У Нью-Йорку, Байден відвідав церемонію, яка відбулася на місці, де колись стояли вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру. На заході також були присутні колишні президенти Білл Клінтон і Барак Обама. Президент Байден не робив жодних заяв. На церемонії був присутній Руді Джуліані, який був мером Нью-Йорка під час терактів. Колишній президент Дональд Трамп, уродженець Нью-Йорка, на церемонію не прийшов. ЗМІ повідомляють, що Трамп заявив, що відвідає меморіал у Нью-Йорку після Байдена.

"Три президенти та їх дружини шанобливо стояли плечем до плеча поблизу Національного меморіалу 11-го вересня, мовчазно, проявом єдності вшановуючи річцницю найгіршого терористичного нападу на нашу країну", - твітувала про захід заступниця речниці Білого дому Карін Жан-Пьєр.

В результаті терактів у Нью-Йорку, Пентагоні та Пенсільванії загинули майже 3000 осіб.

Після Нью-Йорка Байден вирушив до міста Шенксвіль, штат Пенсильванія, де у церемонії бере участь колишній президент Джордж Буш-молодший, який керував країною у вересні 2001 року.

Нарешті, Байден повернувся до передмістя Вашингтона, щоб відвідати Пентагон, символ військової могутності США, який 11 вересня був атакований ще одним літаком, який захопили терористи.

У статті використано матеріали Reuters, Daily Mail US.

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