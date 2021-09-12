SpaceX готується до запуску першого цивільного екіпажу на орбіту

Ще один підприємець-мільярдер днями відправиться в космос на кораблі компанії SpaceX в складі команди космічних туристів, яка увійде в історію як перший повністю цивільний екіпаж, відправлений на навколоземну орбіту, повідомляє агенство Рейтер.

Джаред Айзекман, засновник і керівник компанії Shift4 Payments, що працює в сфері електронної торгівлі, очолить екіпаж з новачків в польоті, який, як очікується, триватиме три дні - від старту на мисі Канаверал до приводнення в Атлантичному океані.

38-річний технологічний магнат виклав невказану, але, ймовірно, дуже велику суму іншому мільярдерові, власникові компанії SpaceX Ілону Маску, за доставку себе і трьох інших спеціально відібраних членів екіпажу на орбіту на борту корабля Crew Dragon компанії SpaceX.

Корабель буде виведений на орбіту за допомогою багаторазової ракети Falcon 9, також розробленої компанією Маска. Для старту вибрано 24-годинне вікно, яке відкриється о 20:00 середи за часом східного узбережжя США. Це вікно може бути звужене або навіть перенесене через погоду.

Політ на орбіту, названий Inspiration4, був задуманий Айзекманом, щоб, перш за все, привернути увагу до одного з його улюблених напрямків благодійної діяльності - Дослідницької дитячої лікарні імені Святого Іуди, яка є провідним дитячим онкологічним центром в країні. Він особисто пообіцяв передати інституту 100 мільйонів доларів.

Однак успішний політ також ознаменує нову еру комерційного космічного туризму, в якій кілька компаній будуть боротися за багатих клієнтів, готових заплатити невеликий статок, щоб відчути захват від надзвукового польоту, невагомості і візуальних красот космосу.

SpaceX, безсумнівно, є самим усталеним гравцем в зростаючому сузір'ї комерційних ракетних компаній. Вона вже не раз доставляла вантажі і астронавтів на Міжнародну космічну станцію на замовлення НАСА.

Компанії-конкуренти Virgin Galactic і Blue Origin недавно відправили в космос своїх перших космічних туристів, в число яких увійшли їх засновники - мільярдери Річард Бренсон і Джефф Безос.

Але ці два гучних польоту були суборбітальними і займали лише кілька хвилин.

Політ SpaceX розроблений для доставки чотирьох пасажирів туди, куди ще не відправлявся жоден цивільний екіпаж - на навколоземну орбіту.

Вони будуть здійснювати політ навколо Землі кожні 90 хвилин. Висота їх орбіти складе 575 кілометрів, що далі орбіти МКС або навіть телескопа Габбл. Жоден з чотирьох не буде брати участі в управлінні ракетою, хоча Айзекман та науковець-геолог Сіан Проктор є ліцензованими пілотами. Останні п’ять місяців члени екіпажу проходили інтенсивну підготовку, в тому числі на перенесення висоти, мікро-тяжіння, тренування в центрифузі в симуляторі. Вони також пройшли розширені медичні обслідування. Організатори польоту кажуть, що на орбіті члени екіпажу проведуть кілька медичних експериментів, які можуть потенційно мати застосування на Землі та під час майбутніх експедицій.

В матеріалі використані матеріали Рейтер.

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