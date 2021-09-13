Час-Тайм. У Нью-Йорку відбувся показ мод українських дизайнерів
В ефірі Час-Тайм. Українська дипломатка Наталя Галібаренко розпочала роботу на посаді голови місії України при НАТО. Уряд Німеччини підтвердив, що почав процес сертифікації газопроводу "Північний Потік-2". Масово щеплювати людей третьою дозою-підсилювачем вакцини від COVID-19 поки не потрібно – дослідження групи міжнародних експертів. Як уряд США планує мотивувати вакцинуватися тих, хто досі цього не зробив? У суботу Америка вшанувала 20 річницю терактів 11 вересня. Історія пожежника, який допомагав розбирати завали веж-близнюків. Вперше за 2 роки у Нью-Йорку відбувся показ мод українських дизайнерів. Як сприйняла нью-йоркська публіка колекції Оксани Полонець та Роксолани Богуцької?
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