Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. У Нью-Йорку відбувся показ мод українських дизайнерів

Час-Тайм. У Нью-Йорку відбувся показ мод українських дизайнерів
Embed
Час-Тайм. У Нью-Йорку відбувся показ мод українських дизайнерів

No media source currently available

0:00 0:14:59 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Українська дипломатка Наталя Галібаренко розпочала роботу на посаді голови місії України при НАТО. Уряд Німеччини підтвердив, що почав процес сертифікації газопроводу "Північний Потік-2". Масово щеплювати людей третьою дозою-підсилювачем вакцини від COVID-19 поки не потрібно – дослідження групи міжнародних експертів. Як уряд США планує мотивувати вакцинуватися тих, хто досі цього не зробив? У суботу Америка вшанувала 20 річницю терактів 11 вересня. Історія пожежника, який допомагав розбирати завали веж-близнюків. Вперше за 2 роки у Нью-Йорку відбувся показ мод українських дизайнерів. Як сприйняла нью-йоркська публіка колекції Оксани Полонець та Роксолани Богуцької?

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG