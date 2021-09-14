Студія Вашингтон. Процес сертифікації Північного Потоку-2 - новини
Сьогодні в Студії Вашингтон. Наталя Галібаренко розпочала роботу на посаді голови місії України при НАТО і зустрілася з генсеком Єнсом Столтенбергом. Уряд Німеччини підтвердив, що почав процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2". Масово щеплювати людей дозою-підсилювачем вакцини від COVID-19 поки не потрібно – дослідження з таким висновком опублікувала група міжнародних експертів в авторитетному медичному журналі Lancet. Сполучені Штати провели випробування системи протиракетної оборони від міжконтинентальних ракет на середній ділянці траекторії.
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