Конгресмен Фіцпатрік попросив Держсекретаря запевнити Конгрес, що США будуть виконувати свої обіцянки щодо підтримки України. У Нью-Йорку розпочинається 76 сесія Генасамблеї ООН. Чого добивається Україна? Мешканці Каліфорнії голосують чи відликати з посади чинного губернатора, демократа Ґевіна Ньюсома. Через ураган «Айда» в околицях Нью-Йорка затопило український дитячий садочок.
Час-Тайм. Українське питання на Генасамблеї ООН - головне
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