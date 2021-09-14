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Час-Тайм. Українське питання на Генасамблеї ООН - головне

Час-Тайм. Українське питання на Генасамблеї ООН - головне
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Час-Тайм. Українське питання на Генасамблеї ООН - головне

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В ефірі Час-Тайм. Сенатори-республіканці пригрозили безстроково заблокувати затвердження в Мінфіні США, якщо адміністрація Байдена не накладе санкції на Nord Stream 2 AG. Держсекретар Блінкен свідчив у вівторок у Сенаті стосовно подій в Афганістані.

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