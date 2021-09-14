Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Світ

Держсекретар Блінкен свідчив у вівторок у Сенаті стосовно подій в Афганістані. Відео

Держсекретар Блінкен свідчив у вівторок у Сенаті стосовно подій в Афганістані. Відео
Embed
Держсекретар Блінкен свідчив у вівторок у Сенаті стосовно подій в Афганістані. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:47 0:00
Direct link

Республіканські сенатори жорстко критикують дії адміністрації Байдена стосовно того, як поспіхом США вивели з Афганістану своїх військових, не евакуювали вчасно громадян США і афганців, які співпрацювали з американцями та залишили Талібану велику кількість військової техніки і зброї.

Секретар Блінкен заявив, якби американські сили залишилися в Афганістані пізніше домовленого терміну, вони могли б бути втягнуті у активні бойові дії з Талібаном, і ситуація з безпекою могла бути ще гіршою.

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG