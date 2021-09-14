Секретар Блінкен заявив, якби американські сили залишилися в Афганістані пізніше домовленого терміну, вони могли б бути втягнуті у активні бойові дії з Талібаном, і ситуація з безпекою могла бути ще гіршою.
Держсекретар Блінкен свідчив у вівторок у Сенаті стосовно подій в Афганістані. Відео
Республіканські сенатори жорстко критикують дії адміністрації Байдена стосовно того, як поспіхом США вивели з Афганістану своїх військових, не евакуювали вчасно громадян США і афганців, які співпрацювали з американцями та залишили Талібану велику кількість військової техніки і зброї.
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