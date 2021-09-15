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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Блінкен -про дотримання зобов’язань перед Україною

Студія Вашингтон. Блінкен -про дотримання зобов’язань перед Україною
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Студія Вашингтон. Блінкен -про дотримання зобов’язань перед Україною

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Сенатори-республіканці Пет Тумі та Тед Круз пригрозили безстроково заблокувати затвердження посадовців на 5 найвищих посад в Мінфіні США, якщо адміністрація Байдена не накладе санкції на компанію Nord Stream 2 AG. Держсекретар Блінкен свідчив у вівторок у Сенаті стосовно подій в Афганістані. На тлі подій в Афганістані, Когресмен Браян Фіцпатрік попросив Держсекретаря запевнити Конгрес, що США будуть виконувати свої обіцянки щодо безпекової підтримки України. Мешканці Каліфорнії 14 вересня голосують чи відликати з посади чинного губернатора, демократа Ґевіна Ньюсома.

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