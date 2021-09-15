Студія Вашингтон. Блінкен -про дотримання зобов’язань перед Україною

Сьогодні в Студії Вашингтон. Сенатори-республіканці Пет Тумі та Тед Круз пригрозили безстроково заблокувати затвердження посадовців на 5 найвищих посад в Мінфіні США, якщо адміністрація Байдена не накладе санкції на компанію Nord Stream 2 AG. Держсекретар Блінкен свідчив у вівторок у Сенаті стосовно подій в Афганістані. На тлі подій в Афганістані, Когресмен Браян Фіцпатрік попросив Держсекретаря запевнити Конгрес, що США будуть виконувати свої обіцянки щодо безпекової підтримки України. Мешканці Каліфорнії 14 вересня голосують чи відликати з посади чинного губернатора, демократа Ґевіна Ньюсома.