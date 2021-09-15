Час-Тайм. Як у Конгресі США намагаються зупинити Північний Потік-2?
В ефірі Час-Тайм. Двопартійна група конгресменів США зробила ще одну спробу заблокувати введення у дію газопроводу Північний потік-2 – подробиці. Білий Дім поки не підтверджує інформацію про те, що США можуть передати Україні систему «Залізний Купол». Після зустрічі Байдена і Зеленського Україна запропонувала США зону вільної торгівлі: чи може ця ідея бути втіленою і коли – пояснюють американські експерти. Президентка Європейської комісії закликала ЄС розвивати власні оборонні можливості, окремо від блоку НАТО, і звинуватила Білорусь у «гібридному нападі на Європу». «Коли щось починаєш казати проти, потрапляєш до тюрми»: історія родини, якій довелося терміново виїжджати з Білорусі - з дітьми і без копійки в кишені.
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