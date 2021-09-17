Студія Вашингтон. Військові США візьмуть участь в навчаннях в Україні

Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати, Велика Британія та Австралія заявили про укладення домовленості про військову взаємодію в індійсько-тихоокеанському регіоні. Номінантка на посаду представника США в НАТО Джульєнн Сміт заявила, що вважає "Північний потік-2" геополітичним проектом, який підриває безпеку Європи та України. Військові Сухопутних сил США візьмуть участь в масштабних навчаннях в Україні, повідомили у командування Сухопутних сил США в Європі. Посольство США у Києві закликало владу України притягнути до відповідальності вбивць та всіх причетних до викрадення та вбивства Георгія Гонгадзе.