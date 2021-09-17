Час-Тайм. У Конгресі США хочуть збільшити безпекову допомогу Україні

В ефірі Час-Тайм. Державний департамент США вважає, що судова реформа в Україні опинилися під загрозою. Генасамблея ООН розгляне питання про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України, попри спроби Росії заблокувати цей пункт. Вибори до Держдуми РФ на окупованих територіях України: оглядачі у США закликали Захід відповісти на дії Москви. Українські дизайнери відкрили для американців шоурум на Бродвеї.