У найближчі дні очікується телефонна розмова між Байденом та Макроном на тлі дипломатичної кризи

У найближчі дні відбудеться телефонна розмова між президентом США Джо Байденом і президентом Франції Еммануелем Макрона, повідомив речник французького уряду Габріель Атталь. Бесіда відбудеться на тлі дипломатичної кризи, викликаного скасуванням Австралією контракту з Парижем на поставку підводних човнів.

Як повідомляє агетнство Рейтер, у п'ятницю Франція заявила, що вона відкликає своїх послів з Вашингтона і Канберри у зв'язку з тристоронньої угодою, учасником якої також є Великобританія і в результаті якої зірвався багатомільярдний замовлення на поставку французьких підводних човнів.

«Президент Байден висловив бажання поговорити з президентом Республіки, і в найближчі дні відбудеться телефонна розмова між президентом Макрона і президентом Байденом», - заявив Атталь в інтерв'ю телеканалу BFM.

Франція домагатиметься роз'яснень з приводу відміни замовлення на підводні човни, сказав Атталь.

Розрив контракту, укладеного в 2016 році, викликав обурення в Парижі, який стверджує, що союзники з ним не консультувалися.

Тим часом Австралія виступила на захист свого рішення відмовитися від французьких субмарин. У Канберрі заявили, що уряд виражав свої занепокоєння протягом декількох місяців.

«Я не шкодую про рішення поставити національні інтереси Австралії на перше місце», - заявив прем'єр-міністр Скотт Моррісон.

Моррісон сказав, що розуміє розчарування Франції в зв'язку зі скасуванням замовлення, який в 2016 році оцінювався в 40 мільярдів доларів, а зараз оцінюється в набагато більшу суму, але підтвердив, що Австралія завжди повинна приймати рішення в своїх інтересах.

«Це питання піднімалося особисто мною кілька місяців тому, і ми продовжували обговорювати ці питання, в тому числі через міністрів оборони та інших», - сказав Моррісон на брифінгу.

Австралія відмовилася від угоди з французькою Naval Group про будівництво флотилії звичайних підводних човнів, оголосивши в четвер про план побудувати щонайменше вісім атомних підводних човнів з використанням американських і британських технологій в рамках тристороннього партнерства в області безпеки.

В матеріалі використані джерела Reuters

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