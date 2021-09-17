Відносини США та Франції проходять випробування

Відносини офіційних Вашингтона та Парижа проходять випробування після того як Франція, як видається, втратила багатомільярдний контракт на будівництво підводних човнів для Австралії. Офіційний Париж порівняв політику адміністрації Байдена із непередбачуваністю його попередника Дональда Трампа, скасовано важливу культурну подію, яка мала відбутись у посольстві Франції у Вашингтоні.

Напередодні США заявили, що попередили Францію про відповідну угоду. "Ми спілкувались з лідерами Франції про цю закупівлю до оголошення", - сказала речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу для преси в четвер.

"Рівень обурення Франції нагадує неприязнь між Парижем та Вашингтоном у 2003-му році щодо війни в Іраку та включає мову небачену з тих пір, - пише The New York Times. - Президент Еммануель Макрон вже заявив, що має намір добиватись "стратегічної автономії" від США".

Британське видання Guardian пише, що головною жертвою оголошеної угоди став "західний альянс", а сама домовленість "показує Франції та ЄС, що Байден не той, ким здається".

"Після проваленого виведення військ США із Афганістану, операції НАТО, на яку союзники мали мало впливу, Франція та ЄС змирились із фактом, що Байден не той, ким здавався, коли подорожував до Брюсселя, щоб заявити про повернення США", - пише видання, відзначаючи, що напротивагу переконаності Вашингтона у тому, що відносини між сторонами нормалізуються, заяви Франції вказують на те, що там сприймають ситуацію дуже серйозно.

"Макрон тепер не має іншого вибору окрім акценту на більшій стратегічній оборонній автономії Європи", - пише видання.

Всередині США, критики Байдена також вказують на вплив рішення Вашингтона та відносини із союзниками. Відновлення стосунків із союзниками було одним із гасел Байдена, який наголошував на тому, що президентство Трампа підточило міжнародний статус США.

"Адміністрація Байдена розлютила Францію - я ж думав, що вони поводитимуться як дорослі і відновлять всі ці відносини", - твітує колишній речник Білого дому в адміністрації Трампа, а нині телевізійний ведучий, Шон Спайсер.

"Команда Байдена переживає провал за провалом з цим альянсом, і все це за лічені тижні". - твітує дослідниця аналітичного центру Hudson Institute Ребекка Хейнріхс.

Експертка також згадала обіцянки Байдена про відновлення довіри з боку союзників.

"Америка повернулась і все таке; буде слухати союзників і все таке інше", - пише Хейнріхс.

Як повідомляв "Голос Америки", раніше США, Велика Британія та Австралія заявили про укладення домовленості для «зміцнення базованого на правилах міжнародного порядку» в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Оголошене партнерство зокрема передбачає, що США нададуть технології для будівництва перших австралійських підводних човнів з атомними двигунами. Це може означати скасування австралійської домовленості з Францією 2016 року про будівництво 12 підводних човнів.

Як відзначає видання The New York Times, у відповідності до угоди досягнутої у 2016-му році, Франція мала постачати до Австралії звичайні, менш технологічно просунуті підводні човни. "Ця угода обсягом у 66 мільярдів тепер зруйнована, але жорстка судова битва щодо контракту здається неминучою", - відзначає видання.

Міністр закордонних справ Франції Ле Дріан заявив ЗМІ, що його країна отримала "удар у спину" від Австралії. Заява МЗС Франції також відзначає, що рішення США "веде до виключення європейського союзника та партнера, такого як Франції, з критично важливого партнерства з Австралією" і "сигналізує про брак послідовності".

У МЗС Франції відзначили, що рішення США, Австралії та Великої Британії "лише підвищує необхідність голосно та чітко заявити про питання європейської стратегічної автономії", як "єдиного надійного шляху для захисту наших інтересів та цінностей у світі".

У статті використано матеріали The New York Times, The Guardian.

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