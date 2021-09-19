В Росії завершились триденне голосування на виборах в Держдуму. Спостерігачі повідомляють про безліч порушень.

У неділю в Росії завершилися триденні вибори в Державну Думу, на яких, як очікується, правляча партія здобуде значну перемогу після репресій влади щодо руху критика Кремля Олексія Навального і недопуску до виборів опонентів.

Союзники Навального, який перебуває у в'язниці, заохочували тактичне голосування проти «Єдиної Росії», закликаючи підтримати кандидатів, у яких найбільше шансів перемогти кандидата від правлячої партії в даному виборчому окрузі. Влада намагалася заблокувати цю ініціативу, названу «Розумне голосування», в Інтернеті.

Незалежна організація зі спостереження за виборами, «Голос», повідомила, що вона зафіксувала безліч порушень в ході триденного голосування, включаючи загрози спостерігачам і вкидання бюлетенів.

Центральна виборча комісія заявила, що вона зафіксувала вкидання бюлетенів в шести регіонах, зазначивши, що результати голосування на цих дільницях будуть анульовані.

Загальна явка виборців станом на 15:00 за московським часом склала 40,5 відсотка.

За даними державних соціологів, «Єдина Росія» зіткнулася з падінням рейтингів через невдоволення суспільства, викликане зниженням рівня життя, але вона залишається більш популярною, ніж її найближчі суперники на виборах, КПРФ і ЛДПР, які, тим не менш, часто підтримують Кремль .

У нинішньому складі Держдуми "Єдина Росія" займає майже три чверті з 450 місць.

«Якщо єдиноросами вдасться [залишитися при владі], нашу країну чекають ще п'ять років бідності, п'ять років щоденних репресій, п'ять втрачених років», - йдеться у зверненні до прихильників в блозі Навального.

Соратникам Навального заборонили брати участь у виборах після того, як в червні його рух було визнано екстремістським. Інші опозиціонери заявляють, що проти них велася кампанія із застосуванням «брудних» прийомів.

Підприємець Павло Грудінін, який висувався від КПРФІ, заявив, що його несправедливо не допустили до виборів, а ліберальний опозиційний політик з Санкт-Петербурга Борис Вишневський - що проти нього були висунуті два кандидати-спойлера з такими ж іменами і прізвищами, щоб заплутати виборців.

Кремль заперечував політично мотивовані репресії, стверджуючи, що окремі кандидати переслідувалися за порушення закону.

Після початку голосування в п'ятницю, компанії Google і Apple, а також месенджер Telegram обмежили доступ до кампанії «Розумного голосування», через що активісти звинуватили їх в тому, що вони поступилися тиску з боку влади. Apple і Google не відповіли на ці заяви.

Вибори закінчилися о 21:00 за московським часом, коли закрились дільниці в Калінінградській області. Це останнє загальнонаціональне голосування перед президентськими виборами 2024 року. Путін, якому в жовтні виповниться 69 років, не повідомив, чи буде він знову висувати свою кандидатуру.

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