Росіяни голосують в останній день виборів на тлі повідомлень про масові порушення

Голосування вперше проходило в три дні; при цьому жителі Москви могли проголосувати і в онлайн-форматі, за що столична мерія пообіцяла розіграти серед них в лотерею два десятка квартир, машини та інші призи.

Вибори характеризуються великою кількістю порушень. Глава Центрвиборчкому РФ повідомила про звільнення за «вкидання» голови ТВК (територіальної виборчої комісії) Ставропольського краю і звільнення з посад голів дільничних комісій в Адигеї, Брянської та Кемеровської областях.

Очікується, що підтримувана Кремлем партія «Єдина Росія» виграє парламентські вибори після того, як влада придушила інакомислення, що усунуло її критиків від участі у виборах, і посилила тиск на незалежні ЗМІ.

Водночас партія, яка підтримує президента Володимира Путіна, може втратити кваліфіковану більшість у парламенті. Опитування перед виборами показали, що її популярність скоротиться приблизно до 30 відсотків.

Нинішня більшість «Єдиної Росії» в Державній думі у три чверті місць надає партії широкі повноваження, включаючи можливість змінити конституцію, як це було минулого року, коли Путіну дозволили балотуватися ще на два терміни на посаду президента після 2024 року.

Комуністи, друга за силою партія, мають змогу отримати найбільше місць за рахунок «Єдиної Росії».

Комуністи зберігають сильну прихильність серед літніх росіян, але цього разу можуть отримати і нові голоси від прихильників Навального.

Прихильники Навального називають свою стратегію «Розумним голосуванням»: вони пропонують голосувати за кандидатів, які, на їхню думку, мають найбільші шанси виграти у представників владної «Єдиної Росії». Партійна приналежність при цьому не має значення.

Більшість кандидатів, визначених ініціативою, представляють Комуністичну партію, хоча комуністи і ще дві партії в Думі рідко голосують проти ініціатив більшості чи Кремля.

В останні місяці влада Росії розпочала масштабні репресії проти політичної мережі Навального, визнавши її «екстремістською організацією» та заборонивши союзникам політика брати участь у виборах.

Коли голосування розпочалося 17 вересня, застосунок Навального, пов’язаний із виборами, став недоступний для російських користувачів у Google play і App Store. Бот «Розумного голосування» заблокував Telegram. Соратники Навального назвали це цензурою.

Голосування, яке проводилось одночасно з виборами регіональних губернаторів і місцевих законодавчих зборів, відбувалось на тлі звинувачень у масових порушеннях.

У перший день виборів на виборчих дільницях стояли надзвичайно довгі черги, і, як вважає незалежна група для моніторингу виборів «Голос», це свідчить про те, що владна партія звозила державних працівників та військовослужбовців на голосування.

Але, незважаючи на можливе примусове голосування, загальна явка на виборчих дільницях станом на 20:00 18 вересня становила лише 31,5 відсотка, свідчить дані Центральної виборчої комісії Росії.

Команда Навального закликала виборців голосувати в останній день, щоб зменшити ймовірність того, що їхні голоси будуть видалені протягом перших двох днів голосування.

Влада Росії заявила, що вирішила провести вибори у три дні, щоб запобігти скупченню людей через пандемію COVID-19. Водночас критики стверджують, що тривалий період голосування відкриває широкі можливості для маніпулювання і досягнення бажаного результату.

«Голос Америки» попросив експертів, які безпосередньо спостерігали за виборами, поділитися своїми враженнями.

Триденне голосування - зручне поле для фальсифікацій...Склалося тверде відчуття, що вони (дільничі виборчі комісії - ред. ГА) мобілізовані на рішення загальної задачі, єдиної для всіх і поставленої зверху

Юрист Ілля Шаблинський, в минулому - член Ради з прав людини при президенті РФ, виступав в ролі спостерігача в Красногорському і Істрінському районах Підмосков'я. За його словами, всі дільничні виборчі комісії, де йому вдалося побувати, «всіляко викручуються і хитрують». «Склалося тверде відчуття, що вони мобілізовані на рішення загальної задачі, єдиної для всіх і поставленої зверху, - пояснив експерт. - Вся різниця в тому, що одні члени і голови комісій досить спокійно або байдуже реагували на наші зауваження. Принаймні, вони не здавалися озлобленими і не намагалися конфліктувати зі спостерігачами. А були ті, хто до своїх обов'язків ставився ревно, і вони, як ... пси, захищали хазяйське добро. Для того щоб дати максимум голосів конкретному кандидату від «ЄР», робилося все. При цьому ніхто нічого не боявся. І неспроста. Правоохоронці були однозначно на їхньому боці. Тільки за суботу трьох кращих, на мій погляд, спостерігачів відвезли в поліцію, позбувшись від контролю», - каже Шаблинський.

У Росії існує жахливий по жорсткості контроль «на вході» у вибори, і велика частина реальних критиків і опонентів влади елементарно не допускається до участі у виборчому процесі в якості кандидатів

Директор Інституту глобалізації і соціальних рухів Борис Кагарлицький каже, що вибори будуть оголошені безпрецедентним тріумфом «Єдиної Росії». Борис Кагарлицькій переконаний: правила проведення вільних виборів в країні, за деякими параметрами навіть не порушені, а «вже давно викинуті в утиль». На його думку, в числі іншого про це свідчить повна відсутність можливості обиратися для багатьох популярних, але опозиційно налаштованих осіб. «У Росії існує жахливий по жорсткості контроль «на вході» у вибори, і велика частина реальних критиків і опонентів влади елементарно не допускається до участі у виборчому процесі в якості кандидатів, - підкреслює співрозмовник« Голосу Америки». - Найпарадоксальніше полягає в тому, що це стосується навіть тих людей, які в принципі так чи інакше готові були підтримати владу, але мають своє принципову думку з якихось приватним, специфічних питань».

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