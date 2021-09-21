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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. В Україні стартували навачння «Репід Трайдент»

Студія Вашингтон. В Україні стартували навачння «Репід Трайдент»
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Студія Вашингтон. В Україні стартували навачння «Репід Трайдент»

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Сьогодні в Студії Вашингтон. На Львівщині стартували організовані Україною та США масштабні військові навчання "Репід Трайдент-2021". США не визнають проведення виборів в російську Думу на суверенній території України та вкотре висловлюють непохитну підтримку територіальній цілісності та суверенітету України, - Держдеп. Західні аналітики, які стежили за виборами, кажуть: результати можна було легко передбачити, бо на чесні вибори у сучасній Росії сподіватися марно.

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