Студія Вашингтон. В Україні стартували навачння «Репід Трайдент»

Сьогодні в Студії Вашингтон. На Львівщині стартували організовані Україною та США масштабні військові навчання "Репід Трайдент-2021". США не визнають проведення виборів в російську Думу на суверенній території України та вкотре висловлюють непохитну підтримку територіальній цілісності та суверенітету України, - Держдеп. Західні аналітики, які стежили за виборами, кажуть: результати можна було легко передбачити, бо на чесні вибори у сучасній Росії сподіватися марно.