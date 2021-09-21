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Час-Тайм. Задачі української делегації на Генасамблеї ООН

Час-Тайм. Задачі української делегації на Генасамблеї ООН
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Час-Тайм. Задачі української делегації на Генасамблеї ООН

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В ефірі Час-Тайм. 76 Генеральна Асамблея ООН розпочала дебати найвищого рівня. Головне про промову Джо Байдена та зустрічі Володимира Зеленського у Нью-Йорку – пряме включення. Справи Скрипаля та Литвиненка – нові подробиці. Масова депортація біженців з південного кордону США – як розвивається ситуація.

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