Час-Тайм. Задачі української делегації на Генасамблеї ООН

В ефірі Час-Тайм. 76 Генеральна Асамблея ООН розпочала дебати найвищого рівня. Головне про промову Джо Байдена та зустрічі Володимира Зеленського у Нью-Йорку – пряме включення. Справи Скрипаля та Литвиненка – нові подробиці. Масова депортація біженців з південного кордону США – як розвивається ситуація.