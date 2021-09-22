Студія Вашингтон. Генасамблея ООН – промова Байдена - головне
Сьогодні в Студії Вашингтон. У вівторок у Нью-Йорку почались засідання 76 сесії Генеральної Асамблеї ООН. Президент Байден вперше виступив перед делегатами в якості глави держави. Серед ста країн, які беруть цього року участь у засіданнях сесії Генасамблеї особисто, і українська делегація на чолі з президентом Зеленським. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який також перебуває у Нью-Йорку, в контексті заяви президента Байдена про небажання розпочинати нову холодну війну нагадав про російську агресію в Україні.
Випуски
-
вересень 21, 2021
Студія Вашингтон. В Україні стартували навачння «Репід Трайдент»
-
вересень 18, 2021
Студія Вашингтон. Українські дизайнери відкрили шоурум на Бродвеї
-
вересень 17, 2021
Студія Вашингтон. Військові США візьмуть участь в навчаннях в Україні
-
вересень 16, 2021
Студія Вашингтон. Що у Білому домі кажуть про Залізний купол Україні?
-
вересень 15, 2021
Студія Вашингтон. Блінкен - про дотримання зобов’язань перед Україною
-
вересень 14, 2021
Студія Вашингтон. Процес сертифікації Північного Потоку-2 - новини