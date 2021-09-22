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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Генасамблея ООН – промова Байдена - головне

Студія Вашингтон. Генасамблея ООН – промова Байдена - головне
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Студія Вашингтон. Генасамблея ООН – промова Байдена - головне

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Сьогодні в Студії Вашингтон. У вівторок у Нью-Йорку почались засідання 76 сесії Генеральної Асамблеї ООН. Президент Байден вперше виступив перед делегатами в якості глави держави. Серед ста країн, які беруть цього року участь у засіданнях сесії Генасамблеї особисто, і українська делегація на чолі з президентом Зеленським. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який також перебуває у Нью-Йорку, в контексті заяви президента Байдена про небажання розпочинати нову холодну війну нагадав про російську агресію в Україні.

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