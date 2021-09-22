Час-Тайм. Головне про Генасамблею ООН та зустрічі Зеленського

В ефірі Час-Тайм. У Нью-Йорку триває Генеральна Асамблея ООН. Все про запланований виступ президента України, зустрічі Володимира Зеленського з генсеком НАТО, генсеком ООН та українською діаспорою. Протидія Північному Потоку-2, титан з України, нові санкції проти Росії: головне про поправки до проекту оборонного бюджету США на 2022 рік. Вибори в Німеччині та існуючі геополітичні виклики: що важливо знати. За ініціативою президента США Джо Байдена відбулась телефонна розмова з президентом Франції Еммануелем Макроном.