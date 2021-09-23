Студія Вашингтон. Розмова Байдена та Макрона - деталі

Сьогодні в Студії Вашингтон. Найголовніше з Генеральної Асамблеї ООН. Володимир Зеленський серед іншого провів зустрічі з Генсеком НАТО, президентом Туреччини та поспілкувався з українцями у Нью-Йорку. Комітет з правил Палати представників США схвалив поправки до проекту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів - санкції проти Північного потоку-2, використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб. Президенти США та Франції сьогодні зробили спробу порозуміння, після кризи у відносинах між країнами, що сталась через нові угоди США з Великою Британією та Австралією.