Час-Тайм. Закон про деолігархізацію – оцінки, застереження експертів

Посли Великої Сімки занепокоєні станом судової реформи в Україні - зокрема гальмуванням процесу набору кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя. Детально про те, в чому полягає проблема – експертні думки. Адміністрація США із контролю за харчами та ліками надала дозвіл на екстрене використання додаткової дози вакцини Пфайзер.
Випуски
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вересень 22, 2021
Час-Тайм. Головне про Генасамблею ООН та зустрічі Зеленського
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вересень 21, 2021
Час-Тайм. Задачі української делегації на Генасамблеї ООН
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вересень 20, 2021
Час-Тайм. Як у США реагують на вибори в Росії?
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вересень 17, 2021
Час-Тайм. У Конгресі США хочуть збільшити безпекову допомогу Україні
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вересень 16, 2021
Час-Тайм. Угода між США, Великою Британією та Австралією - деталі
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вересень 15, 2021
Час-Тайм. Як у Конгресі США намагаються зупинити Північний Потік-2?
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