Час-Тайм. Закон про деолігархізацію – оцінки, застереження експертів

Показати більше Show less

Посли Великої Сімки занепокоєні станом судової реформи в Україні - зокрема гальмуванням процесу набору кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя. Детально про те, в чому полягає проблема – експертні думки. Адміністрація США із контролю за харчами та ліками надала дозвіл на екстрене використання додаткової дози вакцини Пфайзер.