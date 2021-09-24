СтудіяВашингтон.Посли G7 занепокоєні станом судової реформи в Україні
Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент Володимир Зеленський привітав ухвалення Верховною Радою ініційованого ним закону про деолігархізацію. Натомість українські політичні експерти висловлюють скепсис стосовно здатності ухваленого закону зменшити владу олігархів в Україні. З ними погоджуються і західні коментатори, які стежать за українськими справами. Посли Великої Сімки занепокоєні станом судової реформи в Україні - зокрема гальмуванням процесу набору кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя. Детально про те, в чому полягає проблема – експертні думки.
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