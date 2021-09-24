Час-Тайм. Північний потік-2 та вибори в Німеччині – позиції кандидатів

В ефірі Час-Тайм. Палата представників Конгресу США схвалила проєкт оборонного бюджету на наступний рік, який передбачає збільшену допомогу Україні. Вибори в Німеччині та питання Північного потоку-2: позиції кандидатів. Американська розвідка: попри заклики Вашингтона, російська влада не вжила заходів щодо хакерських груп, які діють з території Росії. Міжнародний республіканський інститут у Вашингтоні нагородив білоруських жінок за активну позицію в політиці та громадському суспільстві. У США рекомендують щеплення третьою дозою вакцини Pfizer для низки професій. Хочеш до бару – доведи що вакцинований: у Лос-Анджелесі вводять нові вимоги вакцинації.