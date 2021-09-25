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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. До бару з вакциною. Нові правила у Лос-Анджелесі

Студія Вашингтон. До бару з вакциною. Нові правила у Лос-Анджелесі
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Студія Вашингтон. До бару з вакциною. Нові правила у Лос-Анджелесі

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Палата представників Конгресу США схвалила проєкт оборонного бюджету на наступний рік, який передбачає збільшену допомогу Україні. Директорка Центру з контролю та запобігання захворюванням США додала до списку людей, які вже незабаром можуть отримати третю дозу вакцини Пфайзер, медиків, вчителів та інших професіоналів, які мають високий ризик заразитися на роботі. Вже наступних вихідних у Лос-Анджелесі набувають чинності нові вимоги вакцинації.

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