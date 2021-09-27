Час-Тайм. Реакції на заяву Кремля про «червоні лінії»

В ефірі Час-Тайм. Кремль знову заговорив про «червоні лінії» на тлі успішних військових навчань України і сил НАТО. Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова стала лауреаткою премії ім. Вацлава Гавела. Німеччина підбиває результати виборів до Бундестагу – деталі. Президент США Джо Байден отримав третю дозу вакцини від коронавірусу. «Українська кухня може бути несподіваною та шаленою»: як пройшла звана вечеря Євгена Клопотенка у Нью-Йорку.