Студія Вашингтон. Байден отримав третю дозу вакцини від коронавірусу
Сьогодні в Студії Вашингтон. Кремль у понеділок знову заговорив про «червоні лінії» на тлі успішних військових навчань України і сил НАТО. Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова стала лауреаткою премії імені Вацлава Гавела. Президент США Джо Байден отримав третю дозу вакцини від коронавірусу.
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вересень 25, 2021
Студія Вашингтон. До бару з вакциною. Нові правила у Лос-Анджелесі
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вересень 21, 2021
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