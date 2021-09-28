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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Байден отримав третю дозу вакцини від коронавірусу

Студія Вашингтон. Байден отримав третю дозу вакцини від коронавірусу
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Студія Вашингтон. Байден отримав третю дозу вакцини від коронавірусу

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Кремль у понеділок знову заговорив про «червоні лінії» на тлі успішних військових навчань України і сил НАТО. Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова стала лауреаткою премії імені Вацлава Гавела. Президент США Джо Байден отримав третю дозу вакцини від коронавірусу.

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