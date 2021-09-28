Час-Тайм.Кому потрібна вакцина-посилювач від Ковід? Рекомендації США
В ефірі Час-Тайм. Росія за політичними мотивами незаконно ув’язнила 121 громадянина України, з них 86 - це кримські татари, - Людмила Денисова. Парламентська Асамблея Ради Європи відхилила обговорення питання політичного переслідування корінних народів у Криму. Кому уряд США рекомендує зробити дозу-посилювач вакцини від Ковід-19? У Європі, між заходом і сходом, виник величезний розрив у темпах вакцинації від Ковід-19. Як найвищі військові командувачі США пояснюють проблеми під час виведення американських сил та цивільних з Афганістану. Історія афганця, батька сімох дітей, який у розпал зміни влади в Афганістані намагався вилетіти до США.
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