Час-Тайм.Кому потрібна вакцина-посилювач від Ковід? Рекомендації США

В ефірі Час-Тайм. Росія за політичними мотивами незаконно ув’язнила 121 громадянина України, з них 86 - це кримські татари, - Людмила Денисова. Парламентська Асамблея Ради Європи відхилила обговорення питання політичного переслідування корінних народів у Криму. Кому уряд США рекомендує зробити дозу-посилювач вакцини від Ковід-19? У Європі, між заходом і сходом, виник величезний розрив у темпах вакцинації від Ковід-19. Як найвищі військові командувачі США пояснюють проблеми під час виведення американських сил та цивільних з Афганістану. Історія афганця, батька сімох дітей, який у розпал зміни влади в Афганістані намагався вилетіти до США.