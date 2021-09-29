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Час-Тайм. Європейська енергетична безпека - у центрі світової уваги

Час-Тайм. Європейська енергетична безпека - у центрі світової уваги
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Час-Тайм. Європейська енергетична безпека - у центрі світової уваги

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В ефірі Час-Тайм. Американський Сенат затвердив Карен Донфрід на посаді помічниці Держсекретаря США з питань Європи та Євразії. Держдеп розкритикував російський уряд за перешкоджання розгляду ОБСЄ ситуації з правами людини.

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