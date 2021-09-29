Час-Тайм. Європейська енергетична безпека - у центрі світової уваги

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Слухання щодо операції з виведення військ з Афганістану: головні висновки військових США та відповідь Білого Дому. YouTube видалив німецькомовні відеоканали підтримуваної державою російської телекомпанії Russia Today. Бензинова криза у Великій Британії, контракт між Угорщиною та Газпромом – подробиці. В Україні відзначають 80 роковини початку розстрілів у Бабиному Яру. До пам'ятника Бабиному Яру в штаті Каліфорнія приходять рідні убитих під час Голокосту євреїв, щоб вшанувати річницю трагедії.