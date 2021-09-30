Вогнеборці у Каліфорнії захищають від пожеж гігантські секвої. Як волонтери допомагають афганським біженцям, які прибули до США?
Час-Тайм. Чи загрожує Америці дефолт? Деталі з Конгресу США
В ефірі Час-Тайм. Запеклі політичні бої розгортаються цього дня на Капітолійському пагорбі – деталі. Ніколя Саркозі засудили до одного року за гратами за нелегальне фінансування передвиборчої кампанії 2012 року. Батька Брітні Спірс відсторонили від опікунства над приватними і бізнес-справами доньки.
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